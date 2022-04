Ancora non è disponibile sul mercato il nuovo sistema operativo Android 13 che già il colosso di Mountain View Google sta pensando alla prossima versione.

Con Android 14 infatti continuerà la tradizione dell’assegnazione del nome di un dessert come nome in codice. Per questa release è stato scelto un dolce originario degli Stati Uniti, la torta rovesciata. In inglese si chiama Upside Down Cake.

Android 14 avrà il nome in codice di un dessert

Ogni versione di Android è sempre stata caratterizzata da nomi di dolci: in passato, fino ad Android Q, il nome del dessert era anche il nome ufficiale della release, salvo passare poi alla classica numerazione che conosciamo oggi. La prima versione ad avere il nome di un dolce è stata la 1.5 (Cupcake). Menzioni onorevoli sono le collaborazioni con Kit-Kat e Oreo, rispettivamente per Android 4.4 e 8, e il patriottico Tiramisù per Android 13.

Per Android 14 dunque è stata scelta la torta rovesciata che, citando Wikipedia, “si prepara in uno stampo ove prima viene messa la frutta, spesso si usano ananas, mele, ciliegie, e/o pesche e, in un secondo momento, l’impasto. Dopo la cottura, il dolce viene ribaltato”. Riferimenti alla upside down cake sono stati trovati nel codice di Android Open Source Project.

Per quanto riguarda il nuovo sistema operativo Android 13, vi ricordo che dovrebbe essere rilasciato tra agosto e ottobre 2022. Il tutto dipenderà da come procederà lo sviluppo e dalla quantità di problemi da risolvere. Bisognerà vedere inoltre se la casa di Mountain View vorrà portare al debutto la release insieme agli eventuali Google Pixel 7.