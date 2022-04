Expert si avvicina ai capisaldi della rivendita di elettronica del nostro paese, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, al cui interno si trovano prezzi bassissimi e pronti a far risparmiare veramente chiunque.

Se interessati, infatti, dovete sapere che gli acquisti possono tranquillamente essere completati ovunque in Italia, senza differenze locali o regionali, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale. Gli utenti che opteranno per questa seconda strada, devono comunque sapere che potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna diretta a domicilio.

Expert: le offerte sono assolutamente da pazzi

Gli sconti racchiusi all’interno dell’ultimo volantino Expert, sono perlopiù legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero rientrano sui dispositivi in vendita a non più di 399 euro, con i quali gli utenti riescono ugualmente a godere di discrete prestazioni generali.

Il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione, è forse il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale che troviamo sul mercato da più di un anno ormai, ma comunque impreziosito da prestazioni più che soddisfacenti, data la presenza delle specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon, tutto a soli 399 euro.

Le alternative sono nella maggior parte dei casi legate al mondo Samsung, vanno infatti a toccare Galaxy A12, Galaxy A52s e Galaxy A13, proponendo una spesa finale non superiore ai 319 euro. Questo e molto altro ancora vi attende da Expert nel periodo corrente, se volete approfondire il volantino, collegatevi al sito ufficiale.