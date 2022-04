Il canone mensile per chi utilizza il Telepass aumenta di € 0,57, andando da € 1,26 a € 1,83.

Il servizio di telepedaggio offerto da Telepass è un must per ogni viaggiatore. Che si tratti di un professionista o di chi semplicemente va al mare nel fine settimana, il Telepass è l’arma segreta per evitare le code al casello. Utilizzato da milioni di italiani, questa soluzione nel tempo si è rivelata uno dei migliori servizi di cui un automobilista può usufruire.

Ma sembra che stia per arrivare un nuovo concorrente in grado di ribaltare le sorti di questo mercato, che fino ad oggi era gestito dal monopolio di Telepass.

Sta per arrivare un nuovo sfidante, dopo decenni di monopolio

Finora la possibilità di entrare e uscire dall’autostrada senza fermarsi era stata una prerogativa esclusiva di Telepass. Ora anche Unipol, con UnipolMove, si propone come alternativa al pagamento automatico dei pedaggi. I tempi della compagnia di assicurazioni non avrebbero potuto essere più azzeccati. Arriva infatti sul mercato nel momento in cui Telepass ha annunciato un aumento di 0,57 euro del canone mensile. Dal 1 luglio passerà da 1,26 a 1,83 euro.

Ma non sono solo cattive notizie. Infatti Telepass ha anche annunciato che su alcune tratte e per determinati utenti ci saranno sconti fino al 50% o addirittura gratuiti. I percorsi in questione sono numerosi, e sono tutti consultabili sul sito web ufficiale della società, tra cui la pedemontana lombarda, la BreBeMi, l’autostrada del Brennero, la tangenziale di Torino, e tante altre strade italiane.

Ricordiamo che lo sconto del 30% per i motociclisti su tutta la rete autostradale.