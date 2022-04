Il prossimo 28 aprile si terrà un evento di presentazione durante il quale saranno annunciati i nuovi OnePlus Nord CE 2 Lite e OnePlus 10R. Nonostante questo, l’azienda cinese ha voluto presentare prima un altro smartphone di fascia media, cioè il nuovo OnePlus Nord N20 5G.

OnePlus annuncia ufficialmente il nuovo medio di gamma OnePlus Nord N20 5G

Il prossimo OnePlus Nord CE 2 Lite sarà annunciato durante un evento che si terrà il 28 aprile. Tuttavia, come già accennato, l’azienda ha da poco presentato ufficialmente un altro medio di gamma. Si tratta del nuovo OnePlus Nord N20 5G. Quest’ultimo sembra che sarà distribuito per il momento soltanto per il mercato statunitense ad un prezzo di partenza di 282 dollari per il taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Questo device, nonostante il prezzo non troppo elevato, può contare su delle ottime caratteristiche tecniche. La parte frontale è ad esempio occupata da un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.43 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con integrato al suo interno un sensore biometrico per lo sblocco. Il refresh rate è fermo però ai 60Hz.

Le prestazioni sono affidate al processore Snapdragon 695 accompagnato da una GPU Adreno 619, la batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida da 33W, mentre il software installato a bordo è la precedente versione Android 11 con l’interfaccia utente personalizzata da OnePlus, la Oxygen OS 11. Tuttavia, ci sono però delle assenze, come il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e l’iconico slider laterale per silenziare lo smartphone.