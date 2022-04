Tramite un’immagine teaser ufficiale, il produttore cinese OnePlus ha rivelato che tetra un evento di presentazione ufficiale in India il prossimo 28 aprile 2022. Durante questo evento sarà svelato il nuovo medio di gamma OnePlus Nord CE 2 Lite, ma a quanto pare lo conosciamo già con un altro nome.

OnePlus sta per annunciare il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite, ma in realtà lo conosciamo già

Un nuovo smartphone sta per aggiungersi al catalogo del noto produttore cinese OnePlus. Come già accennato, si tratta del nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite e sarà svelato in veste ufficiale durante un evento che si terrà in India il prossimo 28 aprile 2022.

Tuttavia, secondo quanto è emerso, questo device potrebbe essere una versione re-branded leggermente diversa del nuovo Realme 9 Pro+. Alcune specifiche infatti coincidono tra i due, ma sono presenti anche delle differenze. Il processore a bordo del nuovo device di OnePlus, ad esempio, sarà lo Snapdragon 695 con 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno, mentre sul device di Realme troviamo a bordo il soc MediaTek Dimensity 920 5G.

Tra le altre caratteristiche tecniche, il nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite avrà un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.59 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con refresh rate a 90Hz. Avrà inoltre una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W, mentre il comparto fotografico includerà tre fotocamere posteriori da 64, 2 e 2 MP e una fotocamera frontale per i selfie da 16 MP. Il design del modulo fotografico, in particolare, ricorda e non poco quello presente a bordo del Realme 9 Pro+.