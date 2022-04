Il mese scorso Google ha annunciato alcune modifiche all’interfaccia utente dell’app Foto. L’azienda ha dichiarato che stava riprogettando le schede Libreria e Condivisione dell’app, introducendo una nuova opzione di importazione di fotografie e aggiungendo nuove funzionalità per aiutare gli utenti a organizzare e modificare gli screenshot. Sebbene alcune di queste modifiche siano state apparentemente pubblicate su Google Foto sul canale stabile dopo l’annuncio, il rinnovamento della scheda Libreria è stato ritardato.

Google ha dichiarato nel suo post di annuncio originale relativo al rifacimento della scheda Libreria che l’interfaccia utente della scheda Libreria ridisegnata sarebbe stata disponibile per gli utenti lo stesso giorno. L’interfaccia utente rivista è stata resa disponibile per utenti iOS selezionati poco dopo l’annuncio, tuttavia non è mai stata resa disponibile per la versione Android dell’app. Secondo un nuovo rapporto di 9to5Google, Google ha ora ripristinato l’interfaccia utente rinnovata dalle versioni iPhone e iPad dell’app e ha ritardato il rilascio per consentire ‘alcune modifiche extra’.

Google Foto: l’aggiornamento arriverà per tutti gli utenti

Per coloro che non hanno familiarità, l’interfaccia utente della scheda Libreria ridisegnata ha introdotto un layout di griglia/elenco aggiornato per tutte le cartelle multimediali e filtri di ricerca nella parte superiore. Ha anche spostato i pulsanti Preferiti, Utilità, Archivio e Cestino dalla parte superiore della scheda a un elenco in basso. Questo nuovo elenco includeva anche l’opzione Cartella bloccata e una nuova opzione Importa fotografie per aiutare gli utenti a copiare semplicemente foto da altri servizi su Google Foto, digitalizzare foto e spostare immagini da una fotocamera al telefono.

Al momento, non sappiamo quali altre modifiche Google intende apportare all’interfaccia utente della scheda Libreria dell’app Foto.