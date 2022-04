Sono sempre di più gli italiani che hanno a loro disposizione una Postepay. La carta di credito ricaricabile è lo strumento di pagamento preferito nel nostro paese. Oltre alla comodità nell’utilizzo, coloro che hanno una Postepay possono beneficiare anche di vantaggi ulteriori come il programma di rimborsi su ogni singolo acquisto.

Postepay, sino a fine maggio per potere partecipare al cashback

Postepay assicura il cashback a tutti gli utenti. I rimborsi per gli acquisti con la carta di credito ricaricabile avranno valore di 1 euro in caso di spesa uguale o superiore al valore di 10 euro. Il cashback accumulato dai clienti sarà accreditato direttamente sul conto legato alla propria carta ricaricabile. Ogni utente avrà la possibilità di accumulare quotidianamente sino a 10 euro in rimborsi.

I cittadini che intendono partecipare a questa iniziativa dovranno scaricare l’apposita app di Postepay attraverso i canali del Google Play Store di Android o dall’App Store degli iPhone. Per partecipare al cashback sarà altresì necessario dotarsi del codice QR presente proprio nell’app. Il codice dovrà essere esibito dagli utenti all’atto del pagamento.

Per partecipare all’iniziativa dei rimborsi gli utenti di Postepay dovranno recarsi presso uno dei negozi partner del gruppo di Poste. Per visualizzare la lista dei negozi aderenti all’iniziativa sarà necessario rivolgersi al sito ufficiale di Poste Italiane.

La soluzione garantita da Poste Italiane negli ultimi mesi ha sostituito il programma di Stato per i rimborsi. L’occasione sarà disponibile per tutti i titolari della carta sino al prossimo 31 maggio. Poste Italiane ha concesso quindi una proroga di due mesi rispetto ai precedenti tempi.