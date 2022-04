La popolare serie romantica di produzione coreana in collaborazione Netflix, Singles Inferno, tornerà per una seconda stagione. Lo streamer ha rilasciato un trailer questa settimana, confermando altri otto episodi dello spettacolo.

Il concept dello spettacolo colloca un gruppo di giovani coreani single su un’isola tropicale chiamata “Hell Island“. L’unico metodo per scappare è diventare una coppia con qualcuno ogni notte. Coloro che si accoppiano possono trasferirsi a “Heaven Island” per una notte, dove vengono forniti cibo e alloggio di alta qualità, mentre coloro che non riescono a diventare una coppia sono costretti a trascorrere una serata a “Hell Island“.

La prima stagione di Singles Inferno ha ottenuto buoni risultati per Netflix, classificandosi nella Top 10 non inglese per tre settimane consecutive, piazzandosi al quarto posto.

Ecco la data di uscita

Un altro reality TV proveniente dall’Asia che Netflix ha promosso e di cui ha rilasciato un nuovo trailer questa settimana è The Future Diary (lo spettacolo è stato rinnovato insieme a una serie di nuove TV giapponesi senza sceneggiatura annunciate il mese scorso).

Lo spettacolo segue le vicende di perfetti sconosciuti a cui viene dato un diario che racconta loro i dettagli di come si innamoreranno l’uno dell’altro. La coppia deve quindi riprodurre la sceneggiatura per vedere se quello che hanno letto riuscirà ad avverarsi.

L’innovativo reality show di appuntamenti di Netflix è già disponibile dal 12 aprile. La prima stagione è arrivata su Netflix il 18 dicembre 2021 e, secondo Netflix, si è classificata nella Top 10 globale dello streamer (Non -Lista TV inglese) per tre settimane.