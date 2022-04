La Casa de Papel Stagione 5 parte 1 è disponibile su Netflix e come bonus aggiuntivo speciale, la piattaforma ha caricato il primo episodio del suo nuovo documentario dietro le quinte chiamato La Casa de Papel: From Tokyo to Berlin.

Il primo episodio di 52 minuti intitolato semplicemente Episodio 1 pone le basi per ciò che i realizzatori hanno dovuto preparare per entrare nella stagione finale.

Intervista ai registi, scrittori e produttori che hanno lavorato alla serie, da Jesús Colmenar, Javier Gómez Santander, Esther Martínez Lobato o del creatore dello spettacolo ad Álex Pina.

Il cast ottiene anche molto tempo sullo schermo anche nelle docuserie, inclusi segmenti con Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño e Pedro Alonso.

Ti consigliamo di guardare tutti e cinque gli episodi della stagione 5, parte 1, prima di immergerti nel documentario poiché ci sono spoiler in tutto il documentario.

Lo puoi guardare anche in lingua originale

Proprio come la serie principale, il documentario è supportato in un’ampia gamma di doppiaggi e sottotitoli. Ovviamente puoi guardarlo nel suo originale spagnolo con sottotitoli in inglese, ma ci sono anche doppiaggi per francese, inglese, hindi, polacco e descrizioni audio sia per l’inglese che per lo spagnolo. Ci sono anche molte altre opzioni per i sottotitoli.

Tuttavia, un secondo episodio dovrebbe essere rilasciato anche su Netflix, che probabilmente non arriverà fino alla seconda met all’inizio di dicembre 2021.

Una volta che hai finito, ti consigliamo di controllare il documentario di 57 minuti che è arrivato insieme alla stagione 4 chiamato La Casa de Papel: The Phenomenon che cerca di rispondere al motivo per cui lo show è un successo globale. Inoltre, se vivi in ​​una città, potresti essere in grado di partecipare a una delle numerose esperienze dal vivo organizzate da Netflix.