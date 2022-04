Le versione di The Witcher 3: Wild Hunt per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, previste in uscita nel secondo trimestre di quest’anno, sono state rinviate a data da destinarsi.

Queste sono le ultime notizie che abbiamo ricevuto sul nuovo capitolo dell’amatissima saga. Lo ha comunicato CD Projekt Red con un messaggio su Twitter. Scopriamo i dettagli.

The Witcher 3 non uscirà a breve

CD Projekt Red ha comunicato che per motivi interni alla software house l’edizione next-gen di The Witcher 3 non ha più un periodo di rilascio e a quanto sembra le tempistiche non saranno brevi. Ecco le sue parole: “Abbiamo deciso che sarà il nostro studio interno a portare avanti il lavoro rimanente per la versione next-gen di The Witcher 3 Wild Hunt.

Al momento stiamo valutando il lavoro da svolgere e pertanto abbiamo dovuto posticipare l’uscita a data da destinarsi. Vi forniremo aggiornamenti il prima possibile, grazie per la vostra comprensione“.

Brutte notizie dunque per i fan di Geralt di Rivia che di recente hanno però gioito con l’annuncio di Netflix che ha ufficializzato l’inizio delle riprese della terza stagione della serie TV The Witcher. A questo punto non resta altro che rimanere in attesa di nuove comunicazioni da CD Projekt Red.