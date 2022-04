Android: 30 contenuti tra app e giochi del Play Store sono solo oggi gratis

Le varie discussioni in merito a quale sia il miglior sistema operativo in giro attualmente, culminano sempre allo stesso modo. Gli utenti che usano smartphone o computer vanno a cadere su Android, il più versatile di tutti sotto vari punti di vista.

Uno di questi appartiene di diritto al Play Store, il market all’interno del quale è possibile trovare ogni contenuto tra applicazioni, giochi e non solo. Oggi c’è una grande promozione in gioco, la quale vede tantissimo i contenuti a pagamento diventare totalmente gratis per gli utenti Android. In basso troverete la lista completa con tutti i link diretti per effettuare il download sicuro dal Play Store di app e giochi a pagamento ma oggi gratis.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo l’iscrizione gratuita al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti i titoli in basso saranno gratis ma solo per qualche giorno sul Play Store