La Grecale è progettata per sfidare direttamente la Porsche Macan e ha persino una risposta per la prevista Macan elettrica chiamando in casa la Grecale Folgore, anch’essa mostrata martedì. La Folgore, che in italiano significa “fulmine“, è il marchio Maserati per i veicoli elettrici.

Il SUV sarà in vendita nella seconda metà del 2022, anche se solo con motori a combustione interna. La Grecale Folgore seguirà nel 2023. Ha lo stesso aspetto della Grecale normale, a parte avere una fascia anteriore unica che è resa più snella grazie al minor numero di aperture.

La Grecale è strettamente imparentata con l’Alfa Romeo Stelvio, anche i due crossover sono in costruzione nello stesso stabilimento Stellantis di Cassino, in Italia, ma per distinguersi, la Grecale ha beneficiato dei motori esclusivi Maserati.

L’opzione base è un 2,0 litri turbo inline-4 in configurazione ibrida leggera. Ha una potenza nominale di 300 CV e 332 libbre-piedi di coppia in versione GT e 330 CV e 332 libbre-piedi in versione Modena. Sopra c’è una versione depotenziata del V-6 biturbo da 3,0 litri che si trova nella supercar MC20, valutato in un Grecale Trofeo a 530 CV con un’accelerazione da 0 a 100 in 3,8 secondi e un velocità massima di 285 km/h.

Caratteristiche tecniche e possibili date di uscita

Le specifiche complete per la Grecale Folgore devono ancora essere annunciate, ma sappiamo che arriverà con una batteria da 400 volt e 105 kilowattora.

All’interno, il guidatore viene accolto con un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici. Accanto a questo c’è lo schermo dell’infotainment, che è diviso in due schermi che scendono a cascata lungo lo stack centrale. In cima alla classifica c’è il tradizionale orologio Maserati, reso digitale per la prima volta.

L’interfaccia utente, denominata Maserati Intelligent Assistant (MIA), è alimentata dal sistema operativo Android di Google. I comandi vocali possono anche essere eseguiti semplicemente iniziando con la frase “Hey Maserati“. Altre caratteristiche includono un sistema audio Sonus Faber a 21 altoparlanti (standard 14 altoparlanti) e un selettore della modalità di guida con modalità Comfort, GT, Sport, Corsa (solo Trofeo) e Off-Road.

Le specifiche dettagliate per gli Stati Uniti saranno annunciate più vicino al lancio sul mercato, ma sappiamo che il prezzo partirà da 64.995 dollari, inclusa una tassa di possesso.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, il nome Grecale deriva da un vento del Mediterraneo. Maserati ha una tradizione iniziata nel 1963 con il Maestrale e proseguita con Ghibli, Bora, Khamsin e Levante.