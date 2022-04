Gli sconti che Coop e Ipercoop hanno effettivamente deciso di mettere a disposizione dei consumatori, sono a tutti gli effetti tra i migliori degli ultimi mesi, i prezzi sono economici su alcuni dei migliori prodotti, e non presentano limitazioni importanti, in termini sopratutto di accessibilità.

Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono tranquillamente essere completati senza differenze sostanziali, in ogni negozio in Italia, ma non sul sito ufficiale. I prodotti sono commercializzati, come sempre, nella loro variante no brand, e prevedono anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per coprire solamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti dell’anno

All’interno dell’ultimo volantino Coop e Ipercoop, gli utenti hanno la possibilità di trovare un ottimo smartphone, in vendita ad un prezzo complessivamente abbordabile. Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi Note 10, in vendita a partire dal 2021, ed oggi disponibile all’acquisto a soli 179 euro.

Nel caso in cui non lo conosceste, ricordiamo essere un prodotto con display IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale, un processore octa-core, una batteria in grado di renderlo quasi un battery phone, ma anche la connettività 5G, per renderlo il più possibile a passo con i tempi. La garanzia, come anticipato, è di 2 anni, e la variante attualmente in vendita è completamente sbrandizzata.

Se volete scoprire e conoscere da vicino il volantino, ricordatevi comunque che sarà possibile accedere alla campagna promozionale, premendo questo link.