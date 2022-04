Android sul Play Store: in regalo ben 29 app a pagamento solo oggi

Gli utenti che utilizzano Android sono felici di farlo per via della grande versatilità del sistema operativo che batte a mani basse ogni altra piattaforma. I numeri sono infatti dalla parte di Google con circa 2 miliardi di persone attive in giro per il mondo, le quali oggi possono beneficiare di una nuova offerta che riguarda proprio il market di riferimento del sistema operativo.

Stiamo parlando del Play Store, il quale questa giornata metterà a disposizione dei titoli a pagamento in maniera gratuita per tutti.

Ricordiamo inoltre che per ottenere le migliori offerte anche da parte di Amazon, esiste il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: questi titoli a pagamento saranno gratuiti solo per oggi su Play Store di Google, affrettatevi