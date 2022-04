Gli utenti che hanno un profilo operativo su WhatsApp nelle prossime settimane riceveranno una serie di importanti upgrade. Gli sviluppatori stanno modificando la piattaforma di messaggistica istantanea, tanto da invitare gli iscritti ad aggiornare quanto prima l’app su Android e iPhone per continuare ad usufruire dei servizi.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Una delle novità legate al futuro di WhatsApp è quella per le note audio. A breve gli iscritti della chat dovrebbero ricevere una funzione molto valida, legata alla funzione di trascrizione testuale. In pratica, stando alle anticipazioni, gli utenti con questo upgrade sarebbero in grado di “leggere” in forma testuale le note vocali in arrivo sullo smartphone.

I tecnici di WhatsApp per favorire la “lettura” stanno mettendo a punto un algoritmo avanzato. Proprio attraverso l’algoritmo infatti sarà possibile effettuare il cambio del contenuto, da file multimediale in nota scritta. L’algoritmo per la trascrizione della nota vocale dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue attualmente compatibili con WhatsApp.

Le possibili novità legate a questo aggiornamento sono molteplici. In primo luogo, con simile funzione, dopo la riproduzione accelerata delle registrazioni vocali, gli sviluppatori vogliono rendere la piattaforma sempre più accessibile a gran parte del pubblico. Inoltre tale aggiornamento serve anche per rilanciare ancor di più una funzione oramai molto popolare come le registrazioni vocali.

Il prossimo aggiornamento di WhatsApp arriverà siasu smartphone Android di recente produzione sia per gli iPhone. Ancora non ci sono però indicazioni chiare sulle tempistiche per il roll out definitivo.