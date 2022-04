L’elenco di smartphone in promozione da Euronics è davvero lunghissimo ed imprevedibile, in questi giorni gli utenti sono felicissimi di avere l’opportunità di spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il risparmio è assolutamente di casa da Euronics, sebbene comunque la campagna promozionale attualmente attiva potrebbe presentare qualche piccola limitazione da tenere bene a mente. Ricordate, infatti, che potrebbero esistere piccole differenze di socio in socio, di conseguenza valutate sempre attentamente gli sconti che sono stati attivati nei negozi più vicini alla vostra residenza.

Euronics spaventa tutti con questi nuovi sconti

Euronics ha recentemente svelato una nuova interessante campagna promozionale, al cui interno si possono davvero trovare ottime occasioni per risparmiare al massimo. La maggior parte degli sconti pare essere legata alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, ovvero su smartphone il cui prezzo finale di vendita non supera i 500 euro di spesa totale.

Tra questi annoveriamo chiaramente Motorola Edge 30 Lite, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Honor 50 (prezzo disponibile di 499 euro), passando anche per Oppo Reno6, Realme 9 Pro, Redmi Note 11 o Redmi note 11 Pro. Tutti prodotti che vengono commercializzati alle normali condizioni di vendita, tra cui troviamo la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante completamente sbrandizzata (ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono decisamente più tempestivi).

Per i vari dettagli della campagna promozionale, ricordando ad ogni modo che gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei soli negozi fisici, non sul sito ufficiale, dovete collegarvi subito qui.