Spendere poco con Bennet potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, data la presenza di una campagna promozionale arricchita con prezzi da non credere, e dal risparmio pressoché assicurato.

Il volantino che tutti stavano effettivamente aspettando, è stato lanciato nel periodo nei principali punti vendita di proprietà dell’azienda, con possibilità di acquisto esclusive nei medesimi negozi. Se interessati, dovete sapere che sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi.

Bennet: arrivano nuovi sconti da non perdere

A partire dal 1 Aprile, Bennet ha reso ufficialmente disponibile una campagna promozionale dai risvolti inaspettati, e ricchi di soddisfazioni, con sconti anche del 50%.

Il modello maggiormente coinvolto da tale filosofia di pensiero, è senza dubbio il Samsung Galaxy A32. Un dispositivo caratterizzato da un display IPS LCD da 6,5 pollici (con risoluzione HD+), affiancato da un processore octa-core, con quadrupla fotocamera posteriore (sensore principale da 48 megapixel), anteriore da 13 megapixel, 4GB di RAM, lettore per le impronta digitali, ma sopratutto una capientissima batteria da ben 5000mAh e sistema operativo Android 11.

Sfogliando le pagine del volantino, notiamo poi la presenza di Samsung Galaxy A12 a soli 169 euro, come anche del bellissimo Apple iPhone 13, disponibile all’acquisto a soli 799 euro, un prezzo da non credere data la recentissima commercializzazione del modello in questione (la variante è da 128GB di memoria interna).

