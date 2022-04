Una scheda tecnica di tutto rispetto e un’offerta in occasione del Fan festival rendono lo Xiaomi Pad 5 il tablet ideale!

Xiaomi Pad 5: prezzo e caratteristiche

Si prospetta un periodo interessato per il settore tablet che sta trovando una fase di crescita. Diverse aziende hanno presentato ottimi modelli e in arrivo nel 2022 dovremmo vedere le proposte di Vivo, One Plus e Oppo.

Un maggiore apporto di modelli aumenta la scelta per gli utenti sul mercato creando competizione tra i brand a vantaggio di prodotti performanti a prezzi più accessibili.

Xiaomi propone un’offerta interessante sul proprio store in occasione del Mi Fan festival con il tablet Pad 5 a 299€.

Xiaomi Pad 5 vanta una scheda tecnica di tutto rispetto a iniziare con uno splendido display borderless IPS, con una diagonale di 11 pollici, una risoluzione 2k e un refresh rate a 120 hertz. Nonostante non si tratti di uno schermo Amoled, colpisce la qualità dell’immagine con neri profondi e ottimi colori, inoltre è compatibile con la Mi Pen, acquistabile separatamente, che consente di prendere appunti o disegnare sul tablet.

Sotto la scocca troviamo il performante Snapdragon 860 accompagnato da 6 giga di RAM e 128 GB di memoria interna ( nell’offerta proposta sullo store Xiaomi).

La fotocamera posteriore è da 16 megapixel mentre la selfie cam monta un sensore da 8.

Il comparto audio è eccezionale con un suono nitido e cristallino, grazie a 4 speaker stereo.

L’autonomia non delude, con la batteria da ben 8.720 mAh con ricarica rapida fino a 33 W, anche se il caricatore nella confezione è da 22,5 W.

Le colorazioni proposte sono Cosmic Gray e Pearl White.

Se avete adocchiato questo tablet già da tempo, con l’offerta proposta durante il Mi Fan Festival potrebbe essere il momento giusto per acquistarlo!