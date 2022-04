WhatsApp sta lavorando duramente per aggiungere nuove funzioni e nuove opzioni per la nota app di messagistica. Con almeno 5 miliardi di download nel Play Store, è l’app di messaggistica più popolare al mondo, il che significa che è disponibile su ogni tipo di telefono immaginabile. Tuttavia, gli aggiornamenti non vengono sempre distribuiti a tutti nello stesso momento. Ci sono 2 miliardi di utenti attivi mensili. Per questo, la nuova interfaccia della fotocamera che i dispositivi iOS hanno da mesi sta arrivando solo adesso per gli utenti Android.

WABetaInfo segnala che alcuni utenti dispongo già della nuova interfaccia WhatsApp per la fotocamera grazie ad uno degli ultimi aggiornamenti della versione beta per Android. Ciò include anche un nuovo look quando si seleziona la pagina dedicata al supporto clienti. Nella versione beta, la barra multimediale della fotocamera, che era stata modificata precedentemente per gli utenti iOS, è stata nuovamente ripristinata sia su iOS che su Android in seguito ai feedback negativi degli utenti.

WhatsApp: aggiornamento in arrivo con alcune novità per la fotocamera e la condivisione dei file

Se non sei un beta tester, non preoccuparti. WhatsApp può essere lento con le nuove funzionalità e la rispettiva aggiunta su tutti i dispositivi. Tuttavia, dovrebbero volerci solo alcune settimane in totale per raggiungere la massima copertura. Se sei fortunato, il nuovo look della fotocamera sarà accompagnato anche dalla capacità di condivisione file ora disponibile per un massimo di 2 GB, rendendo le foto ad alta risoluzione molto più facili da inviare ai tuoi contatti. Tuttavia, anche in questo caso, essendo funzioni distribuite a pochi utenti, potrebbe volerci un po’ di tempo.