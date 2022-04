Le economie europee corrono il rischio di una carenza di diesel, il carburante preferito per l’industria pesante, poiché le sanzioni contro l’energia russa minacciano di interrompere le importazioni mentre l’offerta da altrove rimane limitata.

La Russia è il più grande fornitore europeo di diesel e combustibili correlati, inviando oltre tre quarti di milione di barili al giorno per l’uso in macchinari pesanti europei, trasporti, agricoltura, pesca, energia e riscaldamento.

L’impennata dei prezzi del diesel in Europa ha già avuto un impatto sull’industria facendo aumentare i costi di carburante e di trasporto, che vengono trasferiti ai consumatori attraverso costi più elevati in tutta l’economia.

“I governi hanno una chiara comprensione dell’esistenza di un chiaro legame tra diesel e PIL, perché quasi tutto ciò che entra e esce da una fabbrica viene utilizzato con il diesel”, John Cooper direttore generale di Fuels Europe, una divisione della European Petroleum Refiners Association .

Gli Stati Uniti hanno vietato le importazioni di petrolio russo in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, la Gran Bretagna ha affermato che eliminerà gradualmente l’importazione di petrolio e prodotti petroliferi russi entro la fine del 2022 e l’Unione europea sta valutando un divieto.

Nel frattempo, diverse compagnie petrolifere si sono ritirate dall’acquistare dalla Russia a causa del timore dell’opposizione pubblica, delle difficoltà nell’assicurarsi finanziamenti, assicurazioni e della riluttanza degli armatori a caricare dai porti russi.

Secondo la società di consulenza energetica FGE, circa 760.000 barili al giorno di gasolio russo e flussi di diesel verso l’Europa sarebbero a rischio.

Sarà difficile per le raffinerie europee aumentare la produzione di distillati medi, che includono diesel e olio combustibile, ha affermato Cooper, quindi l’Europa dovrebbe trovare altre fonti, probabilmente a prezzi più elevati.

Un problema globale

La Russia rappresenta circa la metà delle importazioni di diesel in Europa, hanno dichiarato martedì Russell Hardy e Torbjorn Tornqvist, amministratori delegati rispettivamente di Vitol e Gunvor, al FT Commodities Global Summit.

L’Arabia Saudita, il secondo fornitore più grande, ha rappresentato solo il 12% delle importazioni nel 2021, secondo FGE.

La Francia ha importato 25 milioni di tonnellate di diesel nel 2020, un quarto delle quali era russo, secondo l’Associazione francese dell’industria petrolifera (UFIP). “Stimiamo che dal 10 al 15% possa essere trovato altrove“, ha detto questo mese Olivier Gantois, capo dell’UFIP.

Nel Regno Unito, la Russia ha fornito il 18% del diesel nel 2020, secondo i dati ufficiali. Per la Germania la situazione sembra essere più complicata in quanto ha meno opzioni per ridurre la sua profonda dipendenza dal diesel russo, secondo fonti commerciali.

La Germania ha fatto affidamento sulla Russia per quasi il 30% delle sue importazioni di diesel e gasolio nel 2020, secondo i dati dell’agenzia statistica dell’UE.

Nonostante la decisione di diverse società di auto-autorizzarsi, il flusso di prodotti raffinati russi continua, secondo fonti commerciali e industriali, e dovrebbe rimanere lo stesso in assenza di forniture alternative.

“Semplicemente non c’è abbastanza diesel in giro per farne a meno“, ha detto una fonte commerciale.

“Anche se alcune persone preferiscono il petrolio che non arriva dalla Russia, se non ci sono alternative, lo prenderemo“, ha aggiunto la fonte.