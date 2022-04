Banche: la truffa del messaggio "conto bloccato" continua, svuotati i conti

Non si parla d’altro ormai giornalmente: le truffe sono sempre pronte ad invadere le chat o le caselle e-mail. Gli utenti sono già ben istruiti in merito alla questione, la quale però non passa mai di moda. Le truffe e tutte le tipologie di inganni tendono ad evolversi, proprio per riuscire ad ingannare anche coloro che si dimostrano più preparati.

Un noto gruppo bancario vede finire il suo nome spesso all’interno di un nuovo tranello, il quale potrebbe comportare la perdita di tutti i soldi dal proprio conto corrente. Si tratta di un tentativo di phishing intenzionato a far credere al pubblico di aver subito un blocco del conto risolvibile solo ed esclusivamente con l’inserimento di password e numero di conto.

Banche: questo è il messaggio che cerca di truffare voi e la banca

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI