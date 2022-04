Le novità di WhatsApp continuano ad essere numerose. Nel corso di queste ultime settimane e nel corso degli ultimi mesi, gli sviluppatori della chat di messaggistica istantanea hanno messo a disposizione del pubblico interessanti soluzioni, ora per le note vocali ora per l’invio dei messaggi, ora per la condivisone dei file multimediali.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

Per quanto concerne i file multimediali, un cambiamento di WhatsApp lo si è avuto per quanto concerne l’invio delle foto. Su questo fronte, infatti, la piattaforma di messaggistica ha deciso di seguire una via già tracciata da Instagram. In linea con altri social network, ora anche gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di inviare immagini in “una sola visualizzazione”.

Da qualche settimana sui dispositivi compatibili WhatsApp ha previsto infatti l’invio delle foto a scadenza. Gli utenti, all’atto dell’invio di un’immagine, potranno scegliere questa modalità per condividere foto che andranno automaticamente distrutte dopo la prima apertura. I destinatari delle immagini, infatti, potranno aprire queste ultime solo in un’unica occasione. Dopo la prima apertura, lo smartphone cancellerà in automatico la foto ricevuta.

Attraverso questo specifico aggiornamento, gli sviluppatori di WhatsApp desiderano garantire agli utenti una piattaforma sempre più istantanea per lo scambio di messaggi e file multimediali. Sempre questo aggiornamento inoltre garantirà ingente risparmio di spazio sulla memoria dello smartphone per gli utenti.

Tale upgrade ha già avuto seguito sugli smartphone Android di nuova generazione e su iPhone di recente data. Il roll out è in fase di completamento per tutte le versioni dell’app.