Lo scorso mese si è confermato ancora una volta piuttosto negativo in Italia per il settore automobilistico, anche per quanto riguarda le auto elettriche. Rispetto allo scorso anno, infatti, le immatricolazioni hanno subito un calo notevole, che si aggira attorno al 29.7%. Nel corso delle ultime ore, UNRAE ha pubblicato la classifica delle auto più vendute in Italia. Tra quelle elettriche, spicca la Tesla Model Y.

Mercato automobilistico in calo in Italia, ma Tesla Model Y rimane sul podio delle auto elettriche più vendute

Anche quest’anno sembra segnalare un netto calo del settore automobilistico nel nostro paese, con le immatricolazioni che si sono notevolmente ridotte. Nonostante questo, la casa automobilistica Tesla sembra aver fatto colpo sul cuore degli automobilisti italiani.

Come già accennato, infatti, UNRAE ha da poco pubblicato la classifica delle auto più vendute in Italia a marzo 2022. Al primo posto della classifica delle auto elettriche più vendute troviamo la Tesla Model Y, con un totale di 678 immatricolazioni. Sempre dello stesso marchio troviamo la Tesla Model 3 che si è piazzata al quarto posto con 378 immatricolazioni. Al secondo e al terzo posto, invece, si sono collocate rispettivamente la Dacia Spring e la Fiat 500.

Per quanto riguarda la classifica delle auto ibride HEV, troviamo al primo posto la Fiat Panda con ben 9.131 nuove immatricolazioni. La seguono poi al secondo e al terzo posto rispettivamente la Lancia Ypsilon e la Ford Puma. La classifica delle auto Plug-in vede invece sul podio ai primi due posti due vetture a marchio Jeep, ovvero Jeep Compass e Jeep Renegade.