Le vendite di veicoli in Italia hanno subito certamente un calo in quest’ultimo anno, anche rispetto al 2020. Nonostante questo, il settore automobilistico dell’elettrico sta comunque andando avanti e sono arrivi alcuni risultati positivi. A settembre 2021, in particolare, l’auto elettrica più venduta è stata la Dacia Spring.

Auto elettriche più vendute in Italia: Dacia Spring al primo posto

Nonostante il periodo non proprio eccellente, il settore automobilistico dell’elettrico in Italia ha comunque raggiunto un buon risultato. In particolare, durante il mese di settembre 2021 le auto elettriche hanno pressoché raddoppiato la propria quota di mercato, passando dal 4% all’8%.

Ma qual è stata l’auto elettrica più venduta nel nostro paese lo scorso mese? Secondo la classifica stilata da UNRAE, Dacia Spring è l’auto elettrica più venduta, piazzandosi al primo posto con 1876 immatricolazioni. La seguono al secondo e al terzo posto la Fiat 500 elettrica e la Tesla Model 3, rispettivamente con 1289 e 999 immatricolazioni. La Renault ZOE, ovvero l’auto più venduta nel 2020, ha invece raggiunto il sesto posto della classifica con 408 immatricolazioni.

Per quanto riguarda la classifica delle auto con tecnologia ibrida, al primo posto si è piazzata la Fiat Panda con 6206 immatricolazioni. Seguono poi Lancia Ypsilon e Toyota Yaris con rispettivamente 2539 e 1497 immatricolazioni. L’ultima classifica stilata da UNRAE riguarda infine le auto dotate di tecnologia plug-in. In questo caso, i primi due posti sono occupati da due auto della nota casa automobilistica Jeep. Si tratta rispettivamente di Jeep Compass e Jeep Renegade, le quali hanno rispettivamente ottenuto 636 e 473 immatricolazioni. Seguono al terzo e al quarto posto la Renault Captur e l’Audi Q3.