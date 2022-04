Microsoft ha annunciato che l’app Your Phone verrà aggiornata a partire da oggi su PC con Windows 11, con un nuovo nome, Phone Links, e un restyling che la allinea ad altre app di Windows 11.

Dal suo debutto nell’ottobre 2018, l’app Your Phone si è rivelata una risorsa preziosa. Ti consente di connettere il tuo telefono Android a un PC Windows e sincronizzare contatti, messaggi e alcune app compatibili.

Windows 11 cambia il design di alcune sue app

La nuova app Phone Links, disponibile come nuovo aggiornamento e come app complementare su Google Play Store, ha lo stesso nuovo stile di Paint e Windows Media Player in altre versioni di Windows 11.

Microsoft ha la reputazione di aver dato brutte nomi ai suoi prodotti nel corso degli anni. Che si tratti di Zune per il suo concorso iPod o del telefono Kin, che suonava fuori moda non appena è stato rilasciato nel 2010.

L’errore di denominazione più recente di Microsoft si è verificato con le sue console Xbox Series. La serie S e la serie X, che sono state rilasciate a novembre 2020, hanno lasciato i giocatori a chiedersi cosa rappresentassero le lettere. Microsoft deve ancora spiegare il suo ragionamento ed è improbabile che lo farà mai.

Dato che Xbox ha usato i termini ‘360’ e ‘Uno’ per denotare grandi rilasci, probabilmente è meglio seguire il flusso quando si tratta di etichette di giochi di Microsoft. Tuttavia, Your Phone ora ha un aspetto migliore grazie al rinnovamento di Windows 11 e ci sono ancora molte possibilità di come l’app potrebbe migliorare per gli utenti Android in futuro, in particolare con le app Amazon App Store in arrivo su Windows 11 a breve.