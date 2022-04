Monete rare: occhi ben aperti, tra gli Euro si nasconde un guadagno inimmaginabile!

Se l’essenziale è invisibile agli occhi, allora dobbiamo aprirli molto bene. Difatti in questo caso è proprio l’essenza, il dettaglio a rendere unici i pezzi da un Euro sparsi per il mondo. In altre parole, basta veramente poco per ritrovarsi tra le mani un esemplare ambito dal mondo dei collezionisti. Non a caso, questi ultimi sarebbero disposti a spendere più di 1000 euro pur di ottenere le monete rare. Quali sono? Continuate a leggere prima che sia troppo tardi!

Monete rare: quando il guadagno è ad un passo da noi

Ciò che di solito rende una moneta preziosa è la tiratura e la reperibilità. Per tiratura si intende il numero di monete emesse in circolazione dalla zecca dello Stato (si parla anche di tirature di 3, 4 o 5 milioni e oltre). Altre invece possono arrivare a valere migliaia di euro per via di una tiratura limitata. Tutto dipende da: Errori di conio, Modalità di emissione, Lo Stato che li emette e gli Euro commemorativi. Ad ogni modo è fondamentale guardare la data e la provenienza.

Tra le monete rare da 1 euro vi sono quelle di: