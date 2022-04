Non è assolutamente uno scherzo, da Unieuro si possono trovare tantissimi smartphone in offerta quasi gratis, con incredibili possibilità di risparmio sull’acquisto dei migliori prodotti in circolazione.

Il risparmio ha raggiunto livelli incredibili direttamente da Unieuro, grazie alla più recente campagna promozionale, che ha effettivamente visto i consumatori avere la possibilità di spendere pochissimo su ogni acquisto. Questi, ad ogni modo, potranno necessariamente essere completati in negozio, come anche direttamente online sul sito ufficiale (con anche spedizione gratuita).

I codici sconto Amazon sono gratis sul nostro canale Telegram, scopriteli in esclusiva iscrivendovi qui.

Unieuro: la nuova campagna promozionale è super

Unieuro spinge indubbiamente gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, grazie ad una campagna promozionale condita con i migliori prezzi in circolazione. Scorrendo le offerte, ad esempio, notiamo la presenza degli ultimi modelli di casa Xiaomi, quali sono Xiaomi 12 e 12X, in vendita a partire da 699 euro, come anche il bellissimo 11T Pro, il cui prezzo finale non va oltre i 599 euro.

Molto buone sono anche le riduzioni legate alla fascia di prezzo immediatamente inferiore, spendendo al massimo 249 euro, sarà difatti possibile pensare di acquistare uno a scelta tra Honor 50 Lite Galaxy A52 o A52s, passando anche per Vivo Y33s o Oppo A16. Tutti questi prodotti sono distribuiti alle normali condizioni di vendita, di cui già abbiamo discusso in passato, ciò sta a significare che sono acquistabili con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche nella variante completamente no-brand. Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire il seguente link.