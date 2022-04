Iliad ritorna ad essere protagonista assoluta nel campo della telefonia mobile. Il gestore francese non conosce rivali e, dopo la telefonia fissa e la Fibra ottica, mette a disposizione di tutti gli abbonati una tariffa molto vantaggiosa come la Giga 150.

Iliad, la tariffa con 150 Giga ed il 5G a costo zero

I clienti che decidono di attivare questa particolare ricaricabile del gestore francese potranno beneficiare di un ticket che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 150 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo della promozione sarà pari a 9,99 euro ogni mese. Per gli abbonati è previsto un costo di rinnovo pari a 10 euro .

Tutti gli abbonati che decidono di attivare la promozione Giga 150 di Iliad potranno anche beneficiare di alcuni extra. La sorpresa migliore per i clienti che decidono di attivare questa tariffa è data dalla tecnologia 5G. Ancora in queste settimane, infatti, la tecnologia per la navigazione con le reti di ultima generazione è completamente a costo zero.

Si conferma quindi anche in primavera la strategia commerciale del tutto opposta di Iliad rispetto alle proposte messe sul piatto da TIM e Vodafone. A differenza degli altri gestori, infatti, la connessione con le reti di nuova generazione con Iliad con comporterà alcun genere di spesa extra rispetto ai costi di default della propria ricaricabile.

Il 5G di Iliad è già presente in 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.