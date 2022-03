Secondo le ultime indiscrezioni il colosso sud coreano Samsung starebbe eliminando la lettera Z dalla dicitura dei propri smartphone quali Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold.

Per il momento, l’eliminazione della lettera riguarda solamente certi stati europei, quali Lituania, Lettonia ed Estonia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung in certi stati ha tolto la Z dal Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold

Secondo Ishan Argawal, uno dei primi ad accorgersi della modifica, la decisione di Samsung è stata dettata dall’utilizzo della “Z” come simbolo sui veicoli militari e carri armati della Russia. Inoltre, la modifica dei nomi degli smartphone sembra essere stata pienamente intenzionale, visto che anche la grafica relativa ai dispositivi è stata revisionata.

La redazione dei colleghi di “9to5Google”, infine, ha contattato Samsung per capire se questa decisione verrà allargata a tutti i Paesi oppure no. L’azienda, tuttavia, per il momento non ha rilasciato nessuna comunicazione ufficiale. Si tratta per l’ennesima volta, nel caso dovessero c’entrare i carri armati russi, di una piccola rivolta effettuata da una grande azienda, che va a dimostrare la contrarietà degli atti attualmente in corso in Ucraina da parte della Russia.

Come appena anticipato il colosso non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli, magari tra qualche giorno anche in Italia o in un altro paese dell’Unione Europea la Z andrà a sparire. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.