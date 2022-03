Una delle funzionalità di WhatsApp che da sempre scatena il maggior numero di dissapori all’interno della community è senza alcun dubbio quella delle note vocali, le famose Voice Notes infatti hanno visto numerose critiche che hanno portato nel tempo ad alcune rielaborazioni da parte di WhatsApp, l’ultima arrivata è la possibilità di aumentare la velocità di riproduzione di una volta e mezza o addirittura di due, in modo da ridurre drasticamente i tempi di riproduzione.

A quanto pare non basta però, a chi non capita effettivamente di dover ascoltare audio interminabili nel mentre però di discussioni importanti in altre chat da dover mettere necessariamente in attesa, ecco dunque perchè il developers team sta sviluppando un cambiamento epocale per le note audio che dovrebbe mettere la parola fine a tutte le discordie.

Arriva il player globale

Ancora una volta dobbiamo le anticipazioni ai ragazzi di WAbetaInfo, i quali analizzando a fondo la beta 2.22.8.7 di WhatsApp per Android hanno scoperto la presenza del player globale, avviando infatti un qualsiasi vocale dovrebbe apparire come mostrato in figura una piccola barra di stato che mostra l’avanzamento del vocale e non solo, anche se doveste uscire dall’app o semplicemente dalla chat, l’audio dovrebbe continuare a scorrere, con il player che risulterà controllabile direttamente dal menù a tendina.

Si tratta di una novità in fase di beta dunque non ancora presente per tutti, questo dovrebbe essere segnale che comunque non manca molto al possibile rilascio globale, una volta terminati i test arriverà come aggiornamento completo per tutti.