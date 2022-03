Android e le app di aprile gratis: 29 titoli già disponibili senza pagare sul Play Store

Non sarà semplice per la concorrenza fare lo stesso dal momento che questa soluzione è un’abitudine da parte dell’azienda. Stiamo parlando di Google che per i suoi utenti Android mette a disposizione il meglio all’interno del Play Store ma solo per qualche giorno.

All’interno del celebre market ci sarà una selezione di applicazioni e giochi a pagamento che diventeranno gratis. In basso potete trovare la lista con tutti i link diretti per il download ufficiale.

Ogni giorno potete avere le migliori offerte di Amazon direttamente sul vostro smartphone utilizzando il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per l’accesso gratuito.

Android: questa è la lista di titoli a pagamento che solo per oggi saranno gratis sul Play Store