L’operatore Tim non vuole essere da meno rispetto a Iliad nel corso di questa stagione primaverile. Il gestore ha previsto una serie di vantaggiose iniziative per tutti i clienti che andranno a cambiare operatore nel corso delle prossime settimane.

Ancora una volta le promozioni saranno caratterizzate da costi bassi e ampie soglie di consumo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim: le migliori offerte disponibili

Una delle migliori proposte pensate da Tim per i suoi clienti è la Gold Pro. Gli abbonati che intendono attivare questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto per il rinnovo della proposta è di 7,99 euro ogni trenta giorni. In alternativa a questa proposta, potranno scegliere la promozione Steel Pro.

I clienti, in questa circostanza, avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la navigazione di rete anche con 4G. Il prezzo previsto per il pagamento della ricaricabile è di 6,99 euro ogni trenta giorni. I clienti che scelgono questa di queste due tariffe dovranno aggiungere soltanto un costo una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Le promozioni di TIM si rivolgono agli abbonati di WindTre, Vodafone, Iliad e altri provider virtuali. Per la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi. Tutti coloro che sono interessati a queste ricaricabili dovranno recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore. Ad oggi non è invece possibile l’attivazione online per questa promozione low cost.