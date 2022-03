Gli sviluppatori hanno annunciato lunedì che Diablo Immortal, la versione mobile del franchise di dungeon crawling di Blizzard Entertainment, consentirebbe ai giocatori di passare da una classe di personaggi all’altra mantenendo la crescita complessiva.

Il cambio di classe è commercializzato come un modo per i giocatori di provare tutte le classi senza dover ricominciare da capo per ognuna. Quando i giocatori cambiano classe, manterranno i loro progressi complessivi in ​​XP, “riceveranno un nuovo set di beni equipaggiati adatti alla tua nuova classe” e quelli vecchi saranno tenuti in riserva, secondo Blizzard.

Diablo Immortal: il pre-order per iOS è ora disponibile

“Non volevamo costringere i nostri giocatori a prendere la difficile decisione di rinunciare allo sviluppo del loro personaggio principale per supportare un’alternativa”, ha spiegato Blizzard. Il cambio di classe, d’altra parte, sembra offrire un’altra funzionalità specifica per dispositivi mobile: skin e altre personalizzazioni. Lunedì Blizzard ha dichiarato nello stesso articolo che mirava a “produrre un nuovo set di skin per tutte le classi ogni mese”, che corrispondeva al tema del Battle Pass per quel mese. I giocatori che acquisteranno il Battle Pass avranno accesso al tema dell’equipaggiamento per tutte le classi, mentre gli altri saranno disponibili per l’acquisto nel gioco.

Blizzard spera anche che un marketing “pre-ordine” per il gioco free-to-play susciti l’interesse delle persone per le skin del gioco. A partire da oggi, gli utenti iOS possono preregistrarsi per il gioco e scaricarlo sul proprio iPhone o iPad. Se 30 milioni di persone preordinano Diablo Immortal prima della data di rilascio (non annunciata), Blizzard darà a tutti un set gratuito di skin chiamato “Kit Horadrim ,” che si basa sul gioco in-game Brotherhood of the Horadrim.

Diablo Immortal sarà gratuito e Blizzard ha affermato che tutti gli equipaggiamenti possono essere ottenuti giocando regolarmente, ma il gioco consentirà anche pagamenti in-app per gli utenti che desiderano quella spinta in più.