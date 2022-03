Vodafone Special: sono ben 4 questa volta le promo in regalo con 100GB

Quando Vodafone chiama, di solito gli utenti rispondono presente. Effettivamente in questo caso sarà difficile dire di no ad un provider che ripristina quattro delle offerte più interessanti di sempre in casa Vodafone. Le Special sono tornate e racchiudono al loro interno tutti i contenuti desiderati e non solo.

Vodafone: ecco cosa offre l’azienda all’interno delle sue promo

Special Minuti 50 Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 50 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Kena, BT ENIA Mobile, Bladna mobile

Special Giga con 70GB prova Vodafone

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Prezzo mensile 5,99 euro e dal secondo rinnovo 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Iliad, Lyca e vari MVNO

Special 100 Digital Edition prova Vodafone