OnePlus 10 Pro in arrivo: ecco altri approfondimenti sulle novità del top di gamma

Per iniziare, l’hardware è il Qualcomm – Snapdragon® 8 Gen 1, che potenzia del 20% le prestazioni di OnePlus 10 Pro e migliora del 30% l’efficienza energetica. Per massimizzarne le prestazioni, OnePlus ha sviluppato un sistema di raffreddamento passivo 3D a 5 strati, il più avanzato di sempre in un dispositivo OnePlus e che agisce su un’area di 34.119,052 mm2 (grande complessivamente più di un A5: la più ampia di sempre per OnePlus).