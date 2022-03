In vista degli ultimi due mesi per la stagione calcistica, torna in voga la tecnologia dello streaming IPTV. Tanti appassionati di calcio si stanno affidando proprio al cosiddetto pezzotto per avere DAZN, Sky e Amazon in un unico pacchetto, così da seguire la propria squadra del cuore a costi quasi irrisori.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis del calcio

Le tenenze dicono che con la tecnologia dello streaming illegale, gli utenti si assicurano risparmi spesso anche vicini al 90% rispetto agli attuali costi di Sky, DAZN e Amazon Prime Video. Tuttavia, la via dell’IPTV non è esente da rischi.

In base alle recenti operazioni delle forze dell’ordine, tutti coloro che si affidano all’IPTV possono incorrere in una sanzione amministrativa, il cui valore può arrivare sino a 30mila euro. In alcune circostanze è inoltre prevista anche la galera sino a tre anni.

Gli utenti che optano per l’IPTV devono inoltre fare anche molta attenzione alle truffe della rete. Su WhatsApp e su Telegram ci sono molte chat in cui si promuovono finti pacchetti per lo streaming illegale. Gli utenti, dopo aver pagato anche ingenti somme di denaro, però non ricevono alcun servizio in cambio.

Il cosiddetto pezzotto senza un abbonamento regolare per DAZN, Sky e Amazon è vincolato anche ai canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.