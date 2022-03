L’operatore francese Iliad ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Flash 150, disponibile solamente per un periodo limitato di tempo, sia per i nuovi clienti che per i già clienti.

Quest’ultimi infatti hanno la possibilità di richiedere all’operatore l’upgrade della propria offerta, attivando la nuova Flash 150 a meno di 10 euro al mese. Scopriamo insieme come fare.

Iliad: anche i già clienti possono attivare la Flash 150

Fino al 14 Aprile 2022, i nuovi clienti Iliad che vogliono sottoscrivere un’offerta abilitata al 5G hanno a disposizione soltanto la Iliad Flash 150, attivabile attraverso qualsiasi canale di vendita. L’offerta vi ricordo che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 150 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di soli 9.99 euro al mese.

Allo stesso modo, anche i già clienti mobile Iliad che vogliono cambiare la propria offerta hanno a disposizione al momento soltanto la Flash 150, mentre fino ad ora la procedura di upgrade era valida solo con Giga 120. Iliad sta inviando, in queste ore, anche una campagna email ad alcuni suoi già clienti di rete mobile per avvisarli della possibilità di cambiare offerta in Flash 150 a 9,99 euro al mese.

I clienti che decidono di effettuare l’upgrade, al momento disponibile solo verso la Flash 150, non dovranno sostenere alcun costo. Sono esclusi dalla promozione i clienti che in precedenza avevano già attivato la Flash 150. I nuovi clienti Iliad che stanno attendendo il termine della portabilità potranno richiedere il cambio piano solo una volta conclusa la procedura di portabilità.