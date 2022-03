Con il nuovo volantino Expert, gli utenti si ritrovano davvero ad avere la possibilità di accedere ad un numero sempre più alto di smartphone dai prezzi veramente bassissimi, con i quali riuscire a godere di prestazioni di livello.

La campagna promozionale riparte proprio da qui, per cercare di accontentare coloro che da sempre sono alla ricerca della migliore occasione, indipendentemente dall’area o dal settore di appartenenza. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti possono essere completati indistintamente dalla provenienza territoriale, al pari del sito ufficiale di Expert; in altre parole, sarà possibile collegarsi all’e-commerce, per avere la certezza di ricevere la merce presso il proprio domicilio (previo pagamento della spedizione), senza differenze nel prezzo, rispetto al negozio.

Expert: ecco quali sono i nuovi sconti del periodo

La spesa da Expert è davvero ridotta ai minimi termini, proprio perché l’azienda ha effettivamente deciso di racchiudere le migliori offerte del periodo, e focalizzando l’attenzione su modelli non particolarmente costosi. Il prodotto più interessante di tutta la selezione, è senza dubbio lo Xiaomi 11 Lite, un modello da soli 350 euro, con il quale comunque è possibile raggiungere prestazioni più elevate, e godere ugualmente di un ottimo display AMOLED.

Gli utenti che invece vorranno accedere a modelli ancora più economici, rinunciando in parte alle prestazioni, dovranno affidarsi a Galaxy A52, Vivo Y33s, Vivo Y76, ma anche un buonissimo Realme 8i. I prezzi dei prodotti elencati sono tutti inferiori ai 300 euro.