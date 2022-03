I prezzi pensati da Carrefour sono assolutamente ideali per riuscire ad avvicinare il maggior numero di utenti sul territorio nazionale, con la promessa di un risparmio veramente importante sull’acquisto di nuovi smartphone, e non solo.

Spendere poco con Carrefour è assolutamente alla portata di tutti, basta infatti recarsi in un qualsiasi punto vendita, ed aggiungere al carrello i prodotti desiderati, considerando che comunque le scorte non dovrebbero assolutamente rappresentare un problema. Coloro che invece vorranno richiedere la rateizzazione, potranno farlo al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Carrefour è superba: ecco i migliori prezzi bassi

Occasioni da non credere sono state effettivamente incluse all’interno dell’ultimo volantino Carrefour, gli utenti sono felici di avere l’occasione di accedere ad alcuni ottimi prezzi, tra i quali trovare ad esempio lo Xiaomi Redmi 9AT.

Il prodotto in questione viene proposto al prezzo finale di 89 euro, una cifra ridottissima in confronto a quanto effettivamente il mercato è in grado di offrire, tramite la quale riuscire ad accedere ad un dispositivo dotato di display IPS LCD da 6,53 pollici (con risoluzione HD+), ben 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, per finire poi con 5000mAh di batteria. Quest’ultimo componente è assolutamente in grado di trasformare il modello in un vero e proprio battery phone, dalle prestazioni superiori alle aspettative.

Non mancano anche altre offerte ugualmente interessanti, ma legate a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo dovete assolutamente ricorrere all’apertura delle pagine che trovate inserite a questo link.