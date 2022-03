Molti utenti si stanno chiedendo perché si dovrebbe passare alla MIUI 13 se l’attuale versione aggiornata consente di esprimere appieno le potenzialità dei dispositivi. Ma tanti altri non hanno dubbi a fronte di alcune novità che presto ci accompagneranno nella nostra esperienza utente.

Per cominiciare ci saranno degli upgrade importanti per quel che concerne la gestione della sicurezza senza contare il fatto che avremo a disposizione una nuova modalità grafica che mantiene la Dark Mode per un OS intrigante e poco avido di risorse. E come non parlare dele funzioni che stanno per arrivare? Tra queste avremo:

Liquid Storage: migliora efficienza di lettura e scrittura dati fino al 60%, riducendo la frammentazione del comparto archiviazione. La ridotta velocità di lettura e scrittura fino al 50% dopo 36 mesi cui sono indotti i telefoni si mantiene ora al 95%.

Ovviamente non tutti i possessori di device Xiaomi e Redmi potranno avere l’accesso alle novità in programma. Una lista è stata diffusa per utenti che non aspettano altro che effettuare il tanto atteso aggiornamento.

