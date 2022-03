Il volantino Esselunga nasconde al proprio interno un’occasione veramente unica per cercare di risparmiare al massimo delle possibilità, senza mai essere comunque minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale dei prodotti che si andranno effettivamente ad acquistare.

Con la campagna promozionale corrente, ad esempio, sarà possibile pensare di spendere pochissimo sull’acquisto di un nuovo prodotto legato all’informatica, oltre che un accessorio per il proprio smartphone. Tutti gli acquisti, ad ogni modo, devono necessariamente essere completati in esclusiva nei singoli punti vendita in Italia, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale per risparmiare al massimo.

Esselunga: le occasioni vi lasceranno a bocca aperta

Una splendida coppia di offerte speciali vi attende in questi giorni da Esselunga, la campagna promozionale parte con l’offrire all’utente la possibilità di acquistare il Toshiba Canvio Basics, un hard disk esterno da 2,5 pollici con connettività USB 3.0, dalle ottime prestazioni, ma soprattutto dal prezzo finale di vendita di soli 39 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare degli accessori, potranno comunque puntare dritti direttamente verso le Samsung Galaxy Buds Live, cuffiette true wireless in-ear molto interessanti, sopratutto dal momento in cui vengono commercializzate a soli 95,40 euro. Questo è in sintesi ciò che vi attende nel periodo da Esselunga, sebbene sul sito ufficiale sia effettivamente possibile pensare di risparmiare decisamente di più, anche sull’acquisto di prodotti legati ad altre categorie merceologiche; il consiglio è quindi di collegarsi quanto prima al seguente link speciale.