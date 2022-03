Un nuovo volantino Bennet è appena comparso in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, i suoi prezzi sono incredibilmente più bassi del normale, e sono assolutamente in grado di spingere i consumatori ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

La promozione, come al solito del resto, risulta essere perfettamente fruibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita sul territorio nazionale, non altrove in Italia, o comunque direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti, tuttavia, vengono commercializzati alle solite condizioni, ciò sta a significare che sono no brand con alle spalle la solita garanzia di 24 mesi.

Bennet, che occasioni: ecco i migliori prezzi del mese

Un volantino Bennet pieno zeppo di occasioni da non perdere è finalmente disponibile in tutti i punti vendita in Italia, i prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, tra questi spiccano due prodotti di fascia bassa, effettivamente disponibili a meno di 130 euro.

Il più performante della coppia è il samsung Galaxy A03s, un modello da 129 euro appunto, con il quale è possibile godere di prestazioni più che adeguate, anche da un punto di vista fotografico. Per quanto riguarda la fascia ancora più economica, invece, ecco arrivare lo Xiaomi Redmi 9AT, un dispositivo assolutamente da acquistare se siete alla ricerca del minimo indispensabile, senza troppe pretese, ed un prezzo finale che è addirittura al di sotto dei 100 euro complessivi. Il volantino Bennet lo potete sfogliare in maniera dettagliata direttamente online sul sito ufficiale.