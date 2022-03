Green Pass: arriva il trucchetto per averlo illimitato, ecco come

Finalmente è possibile attivare il Green Pass illimitato grazie ad un semplice messaggio provvisto di codice verde. State tranquilli, non è nulla di illegale né tantomeno si tratta dell’ennesima truffa. Non ci credete? Sappiate allora che la notizia è giunta direttamente da una comunicazione ufficiale da parte del Governo.

Da qualche giorno sono già partiti i primi messaggi con il nuovo Green Pass illimitato. In esso è scritto: “Certificazione verde Covid-19 disponibile. Usa authcode (e di seguito il codice) e Tessera Sanitaria su www.dgc.gov.it o app IMMUNI o attendi notifica su App IO” e giungerà esattamente al numero di telefono usato per prenotare la dose di vaccino.

Nello specifico, l’SMS è diretto a chi ha ricevuto la terza dose ad ottobre, pertanto solo questi potranno servirsene. Dunque chi godrà del Green Pass illimitato? Ovviamente le persone più anziane che a inizio autunno hanno prenotato il richiamo booster contro il virus. Come attivarlo? È necessario seguire la procedura guidata. Una volta ricevuto il nuovo qr-code, questo avrà durata illimitata in base a quanto deciso dal Governo. Al massimo, dovrà essere attivato un nuovo codice dopo 18 mesi dall’attivazione.

Rimanendo in tema Certificato Verde, cosa accadrà a partire dal 1 aprile? Molto probabilmente diremo addio allo stato di emergenza, che scadrà il prossimo 31 marzo. Dopodiché non si useranno più le mascherine al chiuso, non servirà il Green Pass rafforzato per vivere, né tantomeno ci sarà bisogno di zone a colori in base al numero dei contagi. Quanto al Green Pass obbligatorio sul luogo di lavoro, così come l’obbligo del vaccino per gli over 50, entrambi rimarranno validi fino al 15 giugno. ATTENZIONE: chi non seguirà le regole andrà incontro ad una sanzione di 100 euro.