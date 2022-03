Gli smartphone sono come al solito i prodotti più richiesti e desiderati dell’intero settore della tecnologia, per questo motivo anche Unieuro ha effettivamente deciso di lanciare una campagna promozionale mirata su tale categoria merceologica.

Il volantino che troverete raccontato direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta come al solito disponibile in esclusiva nei punti vendita fisici, e direttamente online sul sito ufficiale di Unieuro. Gli utenti che opteranno per questa seconda strada, tuttavia, potranno approfittare della riduzione di prezzo per quanto riguarda la spedizione presso il domicilio, da considerarsi gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Scoprite quali sono i nuovi codici sconto Amazon gratis, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Unieuro: le nuove offerte sono stratosferiche

Fino al 27 marzo da Unieuro fioriscono letteralmente gli sconti, con prezzi alla portata della maggior parte degli utenti, dal risparmio quasi assicurato. Il primo modello che incrociamo propone una combo praticamente unica nel suo genere, acquistando Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy Tab A8, si spenderanno solamente 679 euro per entrambi i modelli.

Le altre offerte del volantino vanno poi a coinvolgere modelli più economici, quali sono galaxy A52s a 299 euro, Galaxy A22 a 199 euro, Motorola Edge 30 Lite a 279 euro, Motorola E7 power a 129 euro, Xiaomi 11T a 429 euro, Redmi Note 11 a 249 euro, Redmi Note 11s a 299 euro, Redmi 9C a 169 euro o anche Realme C11 a 119 euro. Questo è solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi attende da Unieuro, da notare che l’acquisto combinato con il Tab A8 di Samsung è possibile anche con Galaxy S22, per una spesa totale di 879 euro.