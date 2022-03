Nel corso delle ultime ore Netflix ha finalmente annunciato la data dell’arrivo ufficiale sulla piattaforma di streaming della quinta stagione del famosissimo teen frame spagnolo. Si tratta di Elite 5, del quale è stato inoltre pubblicato in rete un nuovo trailer ufficiale.

Elite 5: Netflix annuncia ufficialmente la data del debutto ufficiale della nuova stagione

Ci eravamo lasciati con l’arrivo sulla nota piattaforma di streaming di alcuni nuovi episodi di Storie Brevi che ci hanno preparati all’arrivo della prossima stagione di Elite. Come già accennato, Netflix ha finalmente svelato la data esatta dell’arrivo ufficiale.

I fan dell’ormai famosissimo teen drama spagnolo non dovranno attendere molto tempo. Elite 5 debutterà ufficialmente sulla piattaforma fra meno di un mese, ovvero il prossimo 8 aprile 2022. Oltre a questo, Netflix ha inoltre postato online un nuovo trailer ufficiale della quinta stagione.

Come anticipato dai rumors e leaks delle scorse settimane, la scuola de Las Encinas vedrà arrivare nuovi personaggi, che andranno a colmare la perdita di due noti personaggi che hanno lasciato la serie, cioè Guzmán e Ander. Le new entry principali saranno Isadora e Iván (interpretati rispettivamente da Valentina Zenere e André Lamoglia. La prima è una giovane erede di un impero del business notturno, mentre il secondo è il figlio di una nota stella del calcio. Una terza new entry sarà infine il personaggio di Bilal, che sarà interpretato dall’attore Adam Nourou.

Questi personaggi faranno ovviamente parte degli intrighi amorosi e adolescenziali dei vecchi personaggi. Dal video trailer, in particolare, sembra che Patrick (interpretato da Manu Rios) interagirà con Iván.