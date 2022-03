L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di prorogare fino al prossimo 31 marzo 2022 la promozione che permette di avere l’abilitazione gratuita alla navigazione 5G.

Per la precisione stiamo parlando delle offerte tariffarie tutto illimitato xTe Unlimited L, xTe Unlimited X e xTe Unlimited XL. Ricordiamoci insieme cosa propongono.

Tim proroga la promozione che abilita il 5G su alcune offerte

Vi ricordo che l’offerta xTe Unlimited L promo 5G prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download e in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download a 18,99 euro al mese. Si passa poi alla xTe Unlimited X promo 5G che comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download e in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download a 19.99 euro al mese.

Infine troviamo la versione XL che comprende mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download e in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download a 24.99 euro al mese. Le offerte appena elencate non sono attivabili da tutti i clienti, ma solamente da alcuni già clienti selezionati dall’operatore.

La promo 5G è valida a tempo indeterminato. Continuano fino a nuova comunicazione anche le offerte ad personam xTe Unlimited M e xTe Unlimited XXL. La prima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload a 16.99 euro al mese. La seconda invece prevede mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico internet mobile nazionale in 5G con velocità fino a 2 Gbps in download e in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download a 37.99 euro al mese.