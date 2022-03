TikTok: 15 metodi infallibili per diventare una star e guadagnare centinaia di euro

La domanda più frequente tra i patiti della piattaforma TikTok è: “Cosa devo fare per far diventare i miei video virali?”, per le più delle volte nessuno ha saputo smascherare i segreti dell’algoritmo, ma stavolta abbiamo la risposta. Siete pronti?

TikTok: trucchi infallibili, provateli tutti e non ve ne pentirete

Prendete carta e penna perché servirà prendere degli appunti.

Inizia col botto

La prima cosa da fare è convincere le persone a rimanere sul nostro profilo per poi fargli vedere altri video. Come? Rendi l’inizio accattivante e travolgente.

Crea contenuti coinvolgenti

Fai in modo che i contenuti siano di qualità, informativi o divertenti, per poterti così distinguere dagli altri ed emergere. Se l’argomento dei tuoi video è poco affrontato sul social, le possibilità di finire nei per te sono maggiori.

Condividi suggerimenti, consigli, liste.

Consigliare è la strategia migliore in assoluto. Creare video in cui si danno suggerimenti su un argomento, consigli e liste è la carta vincente.

La durata del video deve essere il più breve possibile

Tieni presente che l’attenzione delle persone è davvero bassa e molti non dedicano parecchio tempo a guardare un video. Stando alle medie statistiche, è più facile che una persona guardi 10 secondi di un video di 15, piuttosto che 50 secondi di video.

Inserisci sempre una Call To Action forte

Stabilisci un “sequel” per i tuoi follower. Come? Aggiungendo nei tuoi video una scritta, o nella didascalia, che dice “Commenta per la parte 2” o “Seguimi per altri video come questo”.

Lascia domande retoriche

Se nel tuo video stai parlando di un argomento e sei certo che le persone che lo guarderanno si porranno una domanda, evita di rispondere. Piuttosto fanne uno nuovo in cui rispondi. Più commenti ha un video, più questo ha la possibilità di diventare virale. Fai attenzione però a non lasciare commenti troppo velocemente, altrimenti TikTok ti bloccherà pensando che tu sia un bot.

Fai in modo che alcune parti del tuo video debbano essere riguardate

Potrebbe sembrare controproducente, ma inserire parti di video o testo che scompaiono velocemente costringe alle persone (curiose) di riguardarlo per capire di cosa si trattava. In questo modo l’algoritmo capisce che il tuo video è interessante e lo mostrerà a più persone.

Inoltre ricordati di pubblicare frequentemente, partecipare alle challenge in tendenza (le puoi trovare nella sezione “Scopri”), utilizzare gli hashtag giusti, usare le canzoni popolari per una visibilità garantita. Infine crea copertine accattivanti e tieniti sempre al passo coi tempi!