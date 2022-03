La più grande società di commercio online cinese, Alibaba, ha annunciato che il suo primo veicolo elettrico di lusso è entrato nella produzione di massa e inizierà la spedizione alla fine di questo mese per affrontare Tesla. In collaborazione con IM Motors e SAIC, la IM L7 Sedan è un veicolo elettrico premium che costa meno della concorrenza.

La prima occhiata alla lussuosa IM L7 al salone dell’auto di Shanghai all’inizio del 2021 rivela un enorme display sul cruscotto widescreen da 39 pollici, velocità elevate e modelli che raggiungono un’autonomia di oltre 600 km per carica. A dicembre, il veicolo ha superato diversi test in tutta la Cina e un lotto di modelli beta è stato inviato a utenti selezionati da testare.

Tuttavia, ora la fantasiosa alternativa a Tesla è pronta per scendere in strada, la produzione di massa e’ in corso presso lo stabilimento SAIC di Shanghai. Secondo Alibaba, sarà in vendita a partire dal 29 marzo, con la spedizione degli ordini per tutto aprile. La nuovissima berlina EV di lusso IM L7 costa 408.800 yuan, circa 50000 euro.

In confronto con la Model S di Tesla che costa circa 60.000 euro, l’offerta cinese risulta essere un po’ più economica.

Caratteristiche e funzioni principali

IM Motors ha aggiunto un gigantesco display widescreen da 39 pollici sopra il volante per tutti i tipi di informazioni e controlli intelligenti, per non parlare di un display di infotainment secondario da 12,8 pollici posizionato piuttosto in basso sulla console centrale. C’è anche un display a LED all’interno della barra del fanale posteriore.

Per quanto riguarda le altre tecnologie, ottieni un potente sistema audio da 22 altoparlanti, 1.120 W, 12 telecamere ad alta precisione per i dispositivi di sicurezza, guida autonoma in autostrada con semi-autonoma in città e il veicolo può apparentemente parcheggiare da solo, tra altre cose.

A spingere l’IM L7 è una configurazione a doppio motore elettrico che offre una potenza combinata di circa 536 CV, in grado di raggiungere 0-100 in soli 3,9 secondi. E anche se non è veloce come il Model S Plaid, è più che sufficiente per la maggior parte dei clienti. Ad alimentare tutto è un pacco batteria da 93 kWh capace di 500 km per carica, ma alcuni rapporti suggeriscono che sarà disponibile un’opzione più grande che supera i 600 km. C’è anche una sorta di funzione di ricarica wireless da 11 kW, funzionalità di ricarica rapida e altro ancora.