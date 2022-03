L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria iniziativa denominata Porta un Amico fino al prossimo 20 marzo 2022. Quasi un mese fa il colosso l’aveva prorogata fino allo scorso 7 marzo 2022.

Per chi non la conoscesse, questa iniziativa permette di ricevere, invitando uno o più amici, di ricevere ricariche telefoniche di 5 euro alla volta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile proroga Porta un Amico fino al 20 marzo 2022

Come anticipato precedentemente, con Porta un amico in Very, i già clienti dell’operatore possono invitare i propri amici a passare a Very Mobile, inviando loro un codice univoco apposito. Nel caso in cui l’amico attiva un nuovo numero, sia i clienti invitanti che gli invitati ottengono una ricarica omaggio dal valore di 5 euro. Se invece l’amico richiede la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore, a entrambi i clienti viene accreditata una doppia ricarica omaggio di 5 euro, per un totale di 10 euro.

Ogni ricarica omaggio, proprio come indicato nel regolamento ufficiale sul sito dell’operatore, viene erogata entro 24 ore dall’attivazione dell’offerta o dal completamento della portabilità. L’iniziativa non prevede un numero massimo di amici da invitare, ma è possibile ottenere fino a un massimo di 20 ricariche omaggio, composte da 10 ricariche per ogni nuova attivazione arrivando ad un totale di 50 euro e 10 ricariche per ogni portabilità completata, arrivando sempre ad un totale di 50 euro.

In questo modo, se tutti gli amici richiedono la portabilità del numero si otterranno 100 euro di ricariche telefoniche. Con l’iniziativa Porta un amico in Very, le ricariche offerte in omaggio sono valide esclusivamente per pagare il rinnovo mensile della propria offerta senza alcuna scadenza, con priorità di consumo rispetto al credito delle ricariche a pagamento. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.