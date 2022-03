Un’occasione incredibile vi attende in questi giorni da Unieuro, gli utenti hanno infatti la possibilità di acquistare i nuovi smartphone, pagandoli molto poco, o comunque decisamente meno rispetto ai listini dello stesso periodo, indipendentemente dalla fascia di prezzo o dal modello effettivamente coinvolto.

Il volantino che troverete raccontato nell’articolo, parte con l’essere disponibile sull’intero territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti saranno completabili recandosi personalmente in un negozio, oppure anche affidandosi al sito ufficiale, il quale prevede la possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio.

Unieuro: che occasioni assurde per tutti

Unieuro ha in serbo per gli utenti italiani una sorpresa davvero incredibile, proporre la possibilità di acquistare uno dei migliori prodotti degli ultimi anni, quale è il Samsung Galaxy S20 FE, ad un prezzo maggiormente accessibile. Il modello in questione, che ricordiamo essere in commercio dal 2021, e presentare le stesse specifiche tecniche del Galaxy S20 originario (se non per il processore differente), viene commercializzato a soli 449 euro, nella sua variante con 128GB di memoria interna.

Sempre nel medesimo volantino, ad ogni modo, si possono anche trovare modelli più economici ed ugualmente performanti, quali sono Realme GT Master Edition, Redmi 10 e Note 10 Pro, ma anche un bellissimo Oppo Find X3 Lite. Tutti questi sono commercializzati alle medesime condizioni, ad un prezzo inferiore ai 300 euro. I dettagli del volantino li trovate qui.